Общество

Как отметить Старый новый год безопасно, напоминает псковичам МЧС

Сегодня ночью многие россияне будут отмечать Старый Новый год. Его возникновение связано с изменением летоисчисления в 1918 году, когда ранее действовавший Юлианский календарь, был заменен на Григорианский. С этого времени летоисчисление в России стало совпадать с общеевропейским.

В наши дни Новый год «по старому стилю» не утратил своего значения, хотя многие россияне уже не следуют старым обрядам, не гадают и не верят приметам. Но очарование праздника сохранилось, его любят и почитают, как и много лет назад. В этот день собирается вся семья, накрывается большой праздничный стол, любители красочных зрелищ устраивают фейерверки.

Для того чтобы праздник прошел безопасно, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, соблюдение которых сохранит вашу жизнь и здоровье.

Проследите, чтобы к настоящему моменту засохшая живая елка из украшения не превратилась в пищу для «красного петуха». Не забывайте поддерживать ее во влажном состоянии. Ни в коем случае не используйте свечи для ее украшения. Проверьте исправность иллюминации.

Источником повышенной опасности являются пиротехнические изделия. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Перед запуском изучите инструкцию по применению (эксплуатации). Главное правило: никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после использования.

Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии опьянения. Запрещено применение пиротехнической продукции гражданского назначения в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения (исключение: бенгальские огни, свечи, хлопушки); вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередачи; на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений).

При обращении с пиротехническими изделиями запрещается:

-использовать их лицами, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем;

-курить рядом с пиротехническим изделием;

-механически воздействовать на пиротехническое изделие;

-бросать, ударять его, бросать в огонь;

-держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, свечей, хлопушек).

Обратите внимание: главная задача запускающего – провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.

Во время застолья не набрасывайтесь на еду и не наедайтесь всего и сразу. Не стоит запивать еду минеральной газированной водой. Общее правило – из-за стола лучше уходить чуть голодным. Посиделки прерывайте танцами, прогулкой или активными играми. На протяжении всего праздника будьте внимательны в выборе блюд.

Не злоупотребляйте алкогольными напитками: они должны только лишь добавлять частицу веселья в ваш праздник, но не вредить вашему здоровью и портить настроение окружающим. Помните, что пьяный человек может стать виновником пожара. В таком состоянии люди не всегда могут адекватно оценивать ситуацию, а значит, и самостоятельно спастись в случае беды. Кроме того, по вине этих людей могут погибнуть и другие. Берегите свою жизнь и жизни ваших близких.