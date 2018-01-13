Общество

Старый Новый год встретили в Псковском Красном Кресте участники нового проекта

В канун Старого Нового года в Псковском Красном Кресте для пожилых людей из числа целевой группы проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» состоялась праздничная встреча «Встречаем Старый Новый год».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель отделения Петр Василевский, мероприятие началось с необычной встречи. Псковичей почтенного возраста пришли поздравить с Новым годом и Рождеством молодые зарубежные волонтеры, которые специально подготовили небольшой концерт-поздравление, исполнив несколько новогодних песен под аккомпанемент гитары. «Старательность, артистизм и искренность самодеятельных артистов были очень тепло встречены зрителями, - отметил Петр Василевский. - После выступления иностранные волонтеры с нескрываемым любопытством и удовольствием вместе со всеми участвовали в конкурсах новогодней программы. А конкурсов было немало: собравшиеся отгоняли злых духов веселыми кричалками, усердно изображали новогодний колокольный звон, отгадывали, какие пословицы и поговорки спрятались в словах-перевертышах».

По словам Петра Василевского, развлекательная программа помогла объединить всех собравшихся в одну большую дружную команду, хотя многие до встречи в Псковском Красном Кресте даже не были знакомы. Неожиданным, но приятным сюрпризом для участников встречи стало появление Деда Мороза, который создал сказочную, новогоднюю атмосферу. Пожилые люди с удовольствием вспоминали и читали зимние стихи и дружно пели песни. Два с половиной часа праздничной программы пролетели незаметно. Хорошего настроения участникам встречи добавили вкусное угощение и небольшие сладкие подарки от Красного Креста.

Напомним, праздничная встреча прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

В Центре действует Школа пожилого человека. Это и индивидуальные психологические консультации, обучение навыкам ухода на дому и консультации по вопросам современных технологий и работы в Интернете. Кроме того, для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано постоянное наблюдение сестер милосердия и уход в домашних условиях.

Подопечные проекта по предварительным заявкам могут воспользоваться транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения. В Центре организована работа «Телефона общения» 8-963-338-03-50. Сюда можно позвонить в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 14:00 часов.