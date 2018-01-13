Общество

Михаил Иванов: Своим трудом журналисты отстаивают важнейшее право человека – право на свободу слова

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов поздравил журналистов, редакции печатных СМИ, сотрудники полиграфических предприятий, издательств, ветераны отрасли с профессиональным праздником- с днем Российской печати.

«Этот день объединяет всех тех, кто, повседневно отражая события нашей жизни, создает историю района, области, страны, кто "стремится дойти до самой сути" и объективно донести информацию до своих читателей, кто издает и печатает прекрасные, вечные книги, нужные журналы, без которых мы уже не представляем свою жизнь, - говорится в поздравлении. - Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова и не забываете о своей высокой социальной миссии – помогать людям находить ответы на самые острые и актуальные вопросы современности.

Спасибо вам за отношение к своей работе. Уверен, все свое мастерство вы направляете на достижение достойных, благородных целей в интересах жителей нашего региона. Надеюсь, что Избирательная комиссия Псковской области будет оставаться для вас надежным партнером и интересным источником новостей, а наше многолетнее, конструктивное сотрудничество будет только крепнуть и расширяться».

Особые слова благодарности Михаил Иванов адресовал ветеранам отрасли. «Условия сегодня кардинально изменились, но, по-прежнему, фундаментом работы остаются заложенные вами традиции», - подчеркнул руководитель облизбиркома.

В преддверии Старого нового года он пожелал всем творческим сообществам новых успехов в 2018 году. «Уверен, что он будет насыщен яркими, запоминающимися событиями и благодатными темами для ваших материалов и новостей. От всей души желаю хорошего настроения, здоровья и благополучия, мира и добра вам и вашим близким, творческих удач и побед, воплощения творческих замыслов, легкого, острого пера и благодарных читателей», - заключил Михаил Иванов.