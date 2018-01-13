Общество

Власти Пскова: Псковские журналисты всегда отличались широким кругозором, самоотдачей и умением взвешенно оценивать события

Власти Пскова поздравили журналистов с профессиональным праздником — Днем российской печати, который отмечается сегодня, 13 января.

В поздравлении, опубликованном на официальном сайте муниципалитета, в частности, отмечено, что именно средства массовой информации выражают и формируют общественное мнение, являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью.

«Этот день объединяет многих людей, работающих над созданием средств массовой информации. Кроме репортеров и журналистов День печати отмечают фотографы, верстальщики, корректоры, менеджеры по рекламе, специалисты, отвечающие за подписку, - все, благодаря кому средства массовой информации приобретают свое «лицо», стиль и вовремя доходят до читателя.

«Псковские журналисты всегда отличались широким кругозором, большой самоотдачей, умением взвешенно оценивать события. Ваш профессионализм позволяет жителям нашего города не только быть в курсе событий, но и знакомиться с разными точками зрения», - отмечено в поздравлении главы Пскова Ивана Цецерского и главы администрации города Александра Братчикова.

Городские власти желают представителям средств массовой информации профессиональных успехов, новых творческих находок, здоровья и благополучия.