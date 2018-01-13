Общество

Александр Котов: Значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников региональных СМИ с Днем российской печати, который отмечается сегодня, 13 января. Тест поздравления опубликован на сайте регионального парламента.

«Уважаемые журналисты, работники региональных средств массовой информации, полиграфисты, издатели! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время. Мы привыкли начинать день с новостей в лентах информагентств, продолжать с газетой за чашкой чая в обеденный перерыв и завершать просмотром итогового выпуска вечером. Короткие заметки-«молнии» самых ожидаемых сообщений в дни, когда в нашу жизнь приходят перемены, обзоры, актуальные интервью – ваши материалы помогают нам оставаться в курсе событий, которые происходят в Псковской области и за ее пределами. С развитием социальных сетей распространение информации стало еще более стремительным и масштабным. Но очень важно, чтобы при этом она была верной и подана профессионально.

Читатели, зрители доверяют вашим материалам, обсуждают их, делятся ими – это и есть оценка труда многочисленного коллектива областных СМИ. Вы помогаете разобраться в сложных вопросах, собираете мнения экспертов, предоставляете площадку для участников дискуссии, в спорных ситуациях помогаете добиться справедливости. Нередко конструктивная критика звучит и в адрес власти – это стимулирует работу чиновников всех рангов и ускоряет решение проблемных вопросов.

Позвольте выразить искреннюю благодарность и уважение ветеранам псковских СМИ, современному поколению журналистов и особенно тем, кто освещает работу Псковского областного Собрания депутатов за профессионализм, преданность делу и неравнодушное отношение к людям. Желаем вдохновения, творческих идей, благодарных, верных читателей, интересных собеседников и побольше хороших новостей!

Председатель областного Собрания депутатов А.А. Котов».