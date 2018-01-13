Общество

Памфилова не исключила удлиненный бюллетень на президентских выборах из-за обилия кандидатов

Для публикации фамилий кандидатов в президенты России, возможно, понадобится длинный бюллетень, так как гипотетически участвовать в выборах в 2018 году смогут до 20 человек. Как передает «Интерфакс», об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«Вот гипотетически представим, сейчас у нас собирают подписи 12 человек (от партий - ИФ) плюс два самовыдвиженца, и два еще у нас внесены фактически в бюллетень, вот считайте, - значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день - 16», - сказала она в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Глава ЦИК добавила, что «с учетом того, что сегодня до полуночи еще придут представители нескольких партий, может быть и больше - от двух до 20 где-то».

Памфилова не берется в настоящее время утверждать, поместятся ли фамилии всех кандидатов в президенты РФ на бюллетене форматом в один лист.

«Я не могу сказать», - ответила глава ЦИК РФ на соответствующий вопрос Сергея Брилева, но вместе с тем она сказала, что «у нас даже в КОИБах (комплексах обработки избирательных бюллетеней – ред.) предусмотрен длинный двойной лист», на случай если пройдут регистрацию в качестве кандидатов все, подавшие заявления.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.