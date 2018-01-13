Общество

Интересных материалов, отзывчивых читателей и финансового благополучия пожелал псковским СМИ Михаил Ведерников

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников средств массовой информации региона с профессиональным праздником.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в День российской печати он проводит в Острове неформальную встречу с представителями журналистского сообщества области.

Открывая разговор, врио главы региона пожелал псковским СМИ интересных материалов, отзывчивых читателей и финансового благополучия.

В открытом диалоге принимает участие 40 человек - руководители и сотрудники областных и муниципальных газет, телевидения, радиостанций и интернет-изданий.

Напомним, День российской печати отмечается ежегодно 13 января. В этот день в 1703 году по указу Петра Первого вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».