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Общество

Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты

13.01.2018 15:45|ПсковКомментариев: 12

Сторонник КПРФ скоропостижно скончался во время встречи кандидата в президенты РФ от партии Павла Грудинина с доверенными лицами, которая проходила в субботу в Центральном доме литераторов в Москве, передает корреспондент ТАСС.

«Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть. Давайте почтим его память минутой молчания», - обратился к залу лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко, скончавшийся мужчина был «председателем Совета ветеранов, сторонником партии КПРФ».

Источник: Псковская Лента Новостей
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