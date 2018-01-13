Общество

Минтруд подготовил законопроект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 1 мая

Минтруд подготовил законопроект об уравнивании с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Документ опубликован в субботу на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, передает ТАСС.

«Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается установить с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в сумме 11 163 рубля в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. По данным министерства, за апрель 2017 года численность работников с заработной платой ниже прожиточного минимума составляла 4 млн человек.

Президент РФ Владимир Путин 10 января во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.

Прожиточный минимум - это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Сегодня в России есть прожиточный минимум для трудоспособного человека, для пенсионера и для ребенка.

МРОТ - это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. От МРОТ зависят размеры ряда социальных выплат.