Общество

Соглашение о сотрудничестве Псковской области с Российским книжным союзом может быть подписано 19 января

Соглашение о сотрудничестве Псковской области с Российским книжным союзом может быть подписано 19 января. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 13 января, на первой неформальной встрече с представителями журналистского сообщества региона, которая прошла в Островском районе.

«19 января я планирую подписать соглашение о сотрудничестве Псковской области с Российским книжным союзом. У нас большие планы по развитию книжной индустрии региона. Буду просить Союз, чтобы часть продукции не везлась к нам из Москвы, а печаталась в Псковской области», - цитирует слова Михаила Ведерникова пресс-служба областной администрации.

Напомним, первая неформальная встреча врио губернатора Псковской области с журналистским сообществом региона прошла в формате пресс-чая. В мероприятии приняли участие более 40 представителей региональных и муниципальных средств массовой информации.