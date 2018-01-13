Общество

Михаил Ведерников объехал проблемные дворы и пообщался с жителями Пскова

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой администрации города Александром Братчиковым в субботу, 13 января, совершил объезд дворовых территорий Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Несмотря на системную работу по ремонту и благоустройству дворов, которая ведется в муниципалитете последние несколько лет, объекты, требующие дополнительного внимания со стороны властей, есть. О них люди пишут в областную интернет-приемную, на сайт ведерников.рф, в социальных сетях. Некоторые проблемные участки городской среды осмотрели сегодня руководители области и города.

Первой точкой, которую посетили Михаил Ведерников и Александр Братчиков, стала общая дворовая территория домов по улицам Герцена, 8а, Труда, 7, и Волкова, 2. Жильцов беспокоит старая площадка для мусорных контейнеров, которая соседствует с детской игровой зоной. Здесь часто скапливается крупногабаритный мусор, а магазин, расположенный в соседнем доме, складирует свои отходы. При этом новое место для мусорных контейнеров, оборудованное за пределами двора, не используется, отмечают жильцы.

Выслушав жителей окрестных домов, врио губернатора поручил Александру Братчикову демонтировать старую мусорную площадку и перенести контейнеры на новое место, а также выяснить, имеет ли магазин право пользоваться ими. «Если у них есть договор, то надо поставить еще один контейнер. Если нет - контролируйте, чтобы они ими не пользовались», - поставил задачу Михаил Ведерников.

Осматривая детскую игровую зону, руководитель области обратил внимание на прогнившие деревянные сооружения, где отовсюду торчат гвозди, и осведомился, когда это можно будет привести в порядок. Александр Братчиков ответил, что не раньше 2019 года. «Ждать следующего года нельзя. В таком состоянии они небезопасны для детей. Попробуйте найти возможность благоустроить площадку в этом году за счет внебюджетных источников», - сказал Михаил Ведерников.

Далее Михаил Ведерников и Александр Братчиков пообщались с жильцами дома № 12 по улице Народной. Помимо ремонта дороги они попросили обустроить парковочные места и зону для прогулок и игр детей. Александр Братчиков сообщил жильцам, что двор вошел в программу по формированию комфортной городской среды и в этом году будет отремонтирован. В свою очередь Михаил Ведерников призвал жителей не оставаться в стороне и принимать активное участие в формировании проекта ремонта дворовой территории. «Направляйте свои предложения, пожелания. Самое главное, чтобы двор был удобным для вас и нравился вам», - сказал врио губернатора. Внимание Александра Братчикова он заострил на необходимости продумать меры по обеспечению безопасности движения во дворе.

Третья точка осмотра - улица Достовалова. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия давно доставляет неудобства псковичам. Решение по ремонту будет приниматься после того, как установят принадлежность дороги. Пока городские власти в ближайшее время проведут здесь ямочный ремонт.

Пользуясь случаем, один из жителей этого микрорайона рассказал врио губернатора, что они часто сталкиваются с трудностями при благоустройстве дворов, так как эти земли принадлежат министерству обороны РФ. Михаил Ведерников поручил Александру Братчикову сформулировать все проблемные вопросы, касающиеся Минобороны. «Будем прорабатывать их с руководителем ведомства», - отметил он.

По итогам объезда врио губернатора дал поручение главе администрации держать все обозначенные вопросы на контроле.