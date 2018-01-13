Общество

В Британии оштрафован хирург, оставлявший автографы на печени пациентов

В Британии оштрафован хирург, оставлявший автографы на печени пациентов, которых оперировал. Как сообщает «Первый канал», Саймон Брэмхол оштрафован на 10 тысяч фунтов и приговорен к 120 часам общественных работ. Поступок врача, который после завершения как минимум двух операций высек лазером свои инициалы на пересаженных органах, судья назвал глупым и безрассудным.

Скандал разразился после того, как у одного из пациентов отказала донорская печень, и роспись своего коллеги заметил другой врач. Позже Брэмхол признался, что был еще один случай.

На время разбирательства хирурга отстранили от работы, несмотря на то, что эксперты установили: автографы никак не повлияли на качество операций, а многие бывшие пациенты выступили в защиту врача.