Общество

За поддержкой в вопросе реконструкции уникальных цепных мостов в Острове областные власти обратятся в Росавтодор

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой Островского района Дмитрием Быстровым проблемные вопросы, в решении которых требуется помощь не только областных, но и федеральных властей. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в Инстаграме.

«Речь, в частности, шла о реконструкции знаменитых островских цепных мостов через реку Великая. Это единственные (!!!) цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. В свое время их автор - инженер путей сообщения М.Я.Краснопольский - был удостоен ордена Святой Анны второй степени. Сейчас уникальное творение инженерной мысли требует капитальной реконструкции. Объем требуемых вложений – почти 300 млн рублей. Для бюджета области и, тем более, района – сумма неподъемная. Реализация проекта возможна только с привлечением федеральных средств. Будем обращаться в Росавтодор за поддержкой», - написал Михаил Ведерников.

Также он отметил, что намерен в Минобороны поднимать коммунальные проблемы жителей военного городка Остров-3. «Разбитые дорогие, дома, которые не видели капремонта не один десяток лет, проблемы с сетями – и это неполный перечень вопросов, которые требуют внимания со стороны военного ведомства. Также планирую обсудить с Минобороны вопрос передачи в муниципальную собственность пустующего здания Дома офицеров в Острове-2. В городе всего один ДК и мест для кружковой и культмассовой работы не хватает. Положительное решение вопроса позволило бы остроту проблемы снять. Безусловно, все разом не решим, но со своей стороны постараюсь сделать все необходимое, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки», - отметил врио губернатора.