Общество

Исполнилось 23 года со дня трагической гибели в Чечне псковичей Александра Осадчего и Валентина Януса

Сегодня, 14 января, глава Пскова Иван Цецерский почтил память погибших в этот день в 1995 году в Грозном (Чеченская Республика) псковичей: майора ВДВ Александра Осадчего и телеоператора ГТРК «Псков» Валентина Януса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

«Сегодня ровно 23 года с того злополучного дня, а в памяти трагическая картина в деталях. Ребята попали под огонь снайпера-профессионала, мы ничем не могли им помочь. Забирали с поля боя, сами спиной чувствовали снайперский прицел. Они до конца выполнили свой долг - воинский и профессиональный. Светлая память», - отметил Иван Цецерский.