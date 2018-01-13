Общество

Председатель Совета бывших руководителей города Пскова Николай Федотов отмечает 80-летие

Сегодня, 14 января, 80-летний юбилей празднует коренной пскович, возглавлявший в 90-е годы Псковский горисполком, Николай Федотов. Поздравить заслуженного человека с днем рождения пришли родные, друзья и единомышленники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.

Из рук главы города Ивана Цецерского Николай Федотов за многолетний плодотворный труд (40 лет трудового стажа и звание заслуженного строителя РСФСР), высокие личные достижения в области строительства на территории Пскова и заслуги в развитии местного самоуправления получил медаль «За заслуги перед Псковом».

«Вы отдали большую часть своей жизни Пскову. Вас уважают и знают в нашем городе как трудолюбивого, мудрого и отзывчивого человека, который всегда поможет и поддержит своим советом», - обратился в адрес юбиляра Иван Цецерский и пожелал Николаю Дмитриевичу здоровья и активного долголетия.

Также поздравления прозвучали от председателя Общественной палаты Псковской области Валерия Павлова и главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолия Волкова.

Напомним, Николай Федотов - коренной пскович и, хотя отметит в январе 80-летний юбилей, продолжает вести активную жизнь, являясь председателем Совета бывших руководителей города Пскова, экспертом Общественной палаты Псковской области, членом Совета Псковского регионального отделения бывших малолетних узников фашизма. За вручение Николаю Федотову медали «За заслуги перед Псковом» единогласно проголосовали депутаты Псковской городской думы, с ходатайством выступила Общественная палата Псковской области.