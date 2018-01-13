Общество

20 противопожарных инструктажей провели псковские спасатели в псковской деревне Ваулино

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей проводятся профилактические мероприятия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в д. Ваулино Псковского района состоялся очередной рейд. В ходе профилактического мероприятия проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, проведении своевременной очистки дымоходов от сажи.

По итогам рейда проведено 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 30 листовок профилактического характера.