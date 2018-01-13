Общество

В Великолукской епархии завершился молодежный слет «Рождественские вечера»

В Великолукской епархии завершился молодёжный спортивно-патриотический волонтерский слет «Рождественские вечера». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, мероприятие проходило по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия на архиерейском подворье Великолукской епархии в с.Никольском (Заклюке).

Юноши и девушки занимались военно-спортивной подготовкой, учились оказывать первую помощь пострадавшим, играли в хоккей, а также общались со своими наставниками.

В первые январские дни ребята готовили к празднику Рождества Христова прихрамовую территорию, вырубали кустарник, украшали елку, ходили в поход к храму Архангела Михаила в деревне Дуняни.

«Такие слёты мы проводим уже третий раз, - рассказал один из организаторов мероприятия руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин. - В этом году впервые ребята встретили праздник Рождества Христова в храме святителя Николая. Ночью читали акафист, а утром, 7 января, состоялась Божественная литургия, за которой, практически, все смогли исповедоваться и причаститься. По окончании богослужения ребят ждали подарки от Молодёжного отдела, а вечером колядки, с играми, шутками и весельем».

По словам руководителя Молодёжного отдела Великолукской епархии Натальи Ласкиной, участие в спортивно-патриотических слетах помогает воспитанникам осознать и раскрыть свои возможности как физические, так и духовные. «Ребята смогли не только подержать автомат в руках, походить в военной форме, научиться выживанию в лесу, но и стали лучше понимать друг друга, научились взаимопомощи, осознали свою личную ответственность за общее дело. Мы говорили с ребятами о месте подвига на войне и в нашей жизни, тоже требующей порой малых подвигов и преодоления себя», - отметила руководитель отдела.

Напомним, что первый православный молодёжный слёт военно-патриотических клубов «Свеча Памяти» на архиерейском подворье Великолукской епархии в с.Никольском (Заклюке) прошел по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия с 18 по 24 июня 2017 года.

Тогда участниками молодёжного слета стали воспитанники военно-патриотических клубов «Искра» г.Псков, членами которого являются студенты агротехнического колледжа, «Маргелов» Союза десантников г.Великие Луки и «Победа» г.Великие Луки, учащиеся Великолукского политехнического колледжа, дети из малообеспеченных семей.

Инициаторами слета стали Миссионерский и Молодёжный отделы Великолукской епархии совместно с «Союзом десантников» г.Великие Луки, поисковым клубом «Маргелов», а также президентом Федерации парашютного спорта Псковской области В.Матруничем, который возглавил и успешно провел военно-патриотическую часть программы слета.

Мероприятие, главными целями которого стало духовное, военно-патриотическое и физическое воспитание подростков, было приурочено к государственным памятным датам 22 июня - Дню памяти и скорби и 24 июня - Дню молодёжи.

С 21 по 27 августа 2017 года, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, на архиерейском подворье Великолукской епархии в с.Никольском (Заклюке) состоялся молодёжный волонтерский слёт «Православные добровольцы», который прошел в годовщину 250-летия со дня основания Никольского храма и 5-летия начала народного движения по восстановлению церковного здания. Традиционно инициатором и руководителем волонтёрского слёта выступил помощник управляющего Великолукской епархии по восстановлению храма святителя Николая В.Ф. Матрунич при поддержке Молодёжного отдела Великолукской епархии.