Общество

Какую пенсию будут получать прекратившие трудовую деятельность псковичи, рассказали в ПФР

С 2018 года пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, будут получать страховую пенсию с учетом индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОПФР по Псковской области, в июле 2017 года принят Федеральный закон №134–ФЗ «О внесении изменений в статью 26.1.Федерального закона «О страховых пенсиях пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной деятельности».

Новым порядком выплаты пенсий, вступающим в силу с 1 января 2018 года предусмотрено, что пенсионер будет получать страховую пенсию с учетом корректировки (индексации) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (иной) деятельности.

Тем самым в рамках указанного закона уточнен срок выплаты страховой пенсии с учетом индексации после прекращения трудовой деятельности и (или) иной деятельности.

В настоящее время выплата пенсии с учетом индексаций, имевших место во время осуществления работы, производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем вынесения решения о выплате. Таким образом, выплата пенсии в новом размере производится не сразу после увольнения, а по истечении времени, установленного законом для совершения процедурных действий по обработке, полученной от работодателя информации.

Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Например, пенсионер уволился с работы в октябре 2017 года. В ноябре в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В декабре ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В январе 2018 года. ПФР примет решение о возобновлении индексации и в феврале пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – ноябрь, декабрь и январь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.