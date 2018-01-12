Общество

Аппарат полпреда президента в СЗФО продлил новогодние каникулы детям из Псковской области

Аппарат полпреда президента в СЗФО продлил новогодние каникулы детям из Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Стратегического партнерства «Северо-Запад», в Старый Новый год, 14 января, школьники Северо-Западного федерального округа, в том числе ребята из Псковской области - дети сотрудников МВД и Росгвардии, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей – посетили музей космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко на территории Петропавловской крепости. Ребята, ставшие участниками социального проекта «Великий Устюг», принимали новогодние поздравления от сотрудников аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, команды Стратегического партнерства «Северо-Запад» и правительства Вологодской области.

Торжественная церемония стала отправной точкой насыщенной программы в рамках социального проекта «Великий Устюг». Каждому из ребят были вручены подарки, специально подготовленные партнерством с учетом их интересов. Главным сюрпризом стал подарок, подготовленный полпредом президента в СЗФО Александром Бегловым. Он специально прибыл в Петропавловскую крепость, чтобы вместе с детьми произвести полуденный выстрел артиллерийский выстрел со стены Нарышкина бастиона.

Обращаясь к детям, он подчеркнул, что президент России Владимир Путин знает об их приезде в Петербург и предстоящем знакомстве с Дедом Морозом в Великом Устюге, и эта уникальная возможность – присутствовать при залпе орудий – подарок Владимира Владимировича участникам проекта «Великий Устюг». Он отметил, что аппарат полномочного представителя президента РФ следит за судьбами семей сотрудников МВД и Росгвардии, погибших или получивших ранение в ходе исполнения служебных обязанностей, и организация поездки для их детей в Санкт-Петербург и Великий Устюг – одна из форм постоянной заботы и внимания.

Помощник полпреда Евгений Карпичев подчеркнул, что отбор кандидатур для участия в социальном проекте «Великий Устюг» был очень тщательным. «Здесь собрались, безусловно, талантливые дети, которые стараются хорошо учиться, многие занимаются спортом и творчеством. Но главное что вас отличает – настоящий русский характер, который передали вам ваши папы и мамы, отдавшие долг нашей Родине. Мы по праву гордимся вашими родителями и уверены, что, какой бы путь служения родному Отечеству вы себе не выбрали, в вашем лице подрастает их достойная смена», - подчеркнул помощник полпреда.

Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков отметил, что проект «Великий Устюг» активно поддержали все субъекты СЗФО, подтвердив, что в регионах есть запрос на общественные инициативы по работе с подрастающим поколением в сфере культурно-исторического просвещения и патриотического воспитания.

Полномочный представитель губернатора Вологодской области в СЗФО Анна Бастракова поблагодарила организаторов и выразила надежду, что проект «Великий Устюг» превратится в ежегодную акцию, а также пожелала ребятам запоминающейся поездки в Вологодскую область.

В поездке принимают участие 68 человек из 10 регионов Северо-Западного федерального округа. 14 января было посвящено знакомству с Санкт-Петербургом. После торжественной церемонии поздравления ребята отправились на обзорную экскурсию по городу, в Исаакиевский собор, Государственный Эрмитаж, постоянно действующую экспозицию Культурного центра ГУ МВД России. 15 января дети отправились в Великий Устюг к Деду Морозу. Путешествие продлится до 18 января.

Добавим, что 9 ноября 2017 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Стратегическим партнерством «Северо-Запад» и правительством Псковской области. В планах совместной деятельности Партнерства и Псковской области: синхронизация документов территориального планирования региона с инвестиционными программами естественных монополий («Газпром», «Ростелеком», «ОЖД» и др.); развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино»; реализация программ приграничного сотрудничества; актуализация стратегических документов развития макрорегиона и области; взаимодействие и обмен опытом в сфере осуществления инфраструктурных и ГЧП-проектов; реализация историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России», а также развитие патриотического и духовно-нравственного просвещения молодежи.