Общество

Более 63 тыс. заявлений приняла в 2017 году псковская Кадастровая палата

В целом, за 2017 год филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области было принято более 63 тыс. заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также свыше 50 тыс. запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для сравнения за 2016 год на ГКУ и регистрацию прав было принято более 104 тыс. заявлений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, уменьшение количества принятых филиалом заявлений в 2017 году связано с началом активной работы сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и развитием «бесконтактных технологий».

В 2017 году значительно увеличилось количество документов, подготовленных в электронном виде, что указывает на активное развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги, не выходя из дома.

В целом, в 2017 году филиал предоставил почти в 4 раза больше сведений из ЕГРН в виде электронного документа (свыше 314 тыс.), нежели в виде бумажного документа. За 2016 год в электронном виде было предоставлено сведений в 3,5 раза больше, чем в бумажном (около 230 тыс.).

Филиал ведет активную работу с обращениями граждан, анализирует количество и тематику поступивших вопросов. Так, в 2017 году в ходе личного приема у сотрудников филиала было принято 1637 человек, из них 326 человек – руководством филиала. Также было рассмотрено 263 запроса граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. Псковичей, в основном, волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости и т.д.

Кроме того, филиал ежемесячно проводил «горячие линии» по вопросам кадастрового учета, регистрации прав на недвижимое имущество, предоставлению сведений и ЕГРН, а также по вопросам кадастровой стоимости, услуг Удостоверяющего центра. За 2017 год сотрудниками филиала было проведено 10 «горячих линий».

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисыфилиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Также можно получить государственные услуги Росреестра в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.