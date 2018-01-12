Общество

Путин распорядился продлить программу «Доступная среда» до 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить госпрограмму «Доступная среда» до 2025 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам прошедшей 5 декабря 2017 года встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам. «В целях осуществления комплексного подхода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, принять решение о продлении до 2025 года государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы», - говорится в перечне поручений.

Также кабмину предстоит при разработке и корректировке государственных программ РФ, приоритетных проектов, в том числе в сфере здравоохранения, образования, культуры, обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, формирования комфортной городской среды, предусматривать мероприятия, учитывающие потребности инвалидов. Президент указал правительству на необходимость представить предложения по определению единственных исполнителей из числа российских организаций - производителей кресел-колясок для инвалидов закупок таких кресел-колясок, осуществляемых для федеральных нужд в 2018 году, в размере не более 30% от общего объема таких закупок.

Для обеспечения доступности и повышения качества технических средств реабилитации, формирования гибкой системы учета индивидуальных потребностей инвалидов в таких средствах, а также развития реабилитационной индустрии Путин поручил подготовить предложения, предусматривающие использование электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации с учетом имеющейся практики его применения в отдельных субъектах Федерации. Также необходимо предусмотреть возмещение с 2018 года отечественным производителям инновационной продукции реабилитационной направленности затрат на проведение апробации (опытной эксплуатации) такой продукции с участием инвалидов. Кроме того, Путин отметил необходимость формирования электронного каталога технических средств реабилитации и предоставляемых инвалидам услуг, а также маркировку технических средств реабилитации.

Правительству надлежит также представить предложения о создании инклюзивного Дома искусств.