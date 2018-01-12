Общество

Погода на Крещение в Псковской области будет «морозно красивой»

В Псковской области в ближайшие дни ожидается сохранение морозной погоды, постепенно снежный покров визуально будет увеличиваться. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В ближайшие 3-4 дня в Псковской области ожидается небольшой снег, а 18-19 января в отдельных районах пройдет умеренный снег. Ночные температуры в ближайшие дни будут -10...-15 градусов С, дневные -3...-8 градусов. Затем, как раз к Крещению, при наличии осадков температуры немного повысятся: ночные -5...-10 градусов, только в отдельных районах до -13 градусов, дневные -3...-8, -1...-6 градусов. «Такой характер погоды, по предварительной информации, сохранится до последних дней месяца. Ветер будет восточных направлений, лишь в отдельные дни он будет менять направление на северо-западный», - пояснила Тала Нещадимова

Она уточнила, что сильных крещенских морозов псковичам ждать не стоит. «Будет комфортная погода, никто не должен замерзнуть. В условиях нападавшего снега погода будет достаточно красивой», - заключила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.