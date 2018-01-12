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Трудовой договор с главврачом Великолукской межрайонной больницы Игорем Залепой прекращен с 15 января

Трудовой договор с главным врачом Великолукской межрайонной больницы Игорем Залепой прекращен с 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

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«Решение об увольнении принято в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации и обусловлено рядом обстоятельств, в том числе недостатками в организации работы учреждения», - пояснил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов.

По его словам, жители Великих Лук неоднократно жаловались на качество оказания медицинских услуг в Великолукской межрайонной больнице. Население выражало недовольство нехваткой участковых врачей, трудностью записи к узким специалистам и на различные виды функциональной диагностики, а также ненадлежащим лекарственным обеспечением и необходимостью закупки препаратов пациентами за свой счет. Эти вопросы поднимались заявителем и на личном приеме граждан врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в региональной приемной президента РФ. Ранее в медучреждении проводилась комплексная проверка.