Общество

В Пскове приступили к демонтажу новогоднего убранства

В Пскове приступили к демонтажу новогоднего убранства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, сегодня, 15 января, начинается демонтаж центральной городской елки и растяжек на Ольгинском мосту. Чтобы полностью разобрать елку, подрядчику потребуется 3-4 дня.

С 20 января по 25 января поэтапно будут убраны новогодние украшения с Октябрьского проспекта, улиц Некрасова, Я. Фабрициуса, Юбилейной. С 26 января приступят к снятию консолей на Рижском проспекте. До 29 января будут разобраны светодиодные конструкции в Детском парке и светящийся куб на улице Пушкина.

Напомним, новогодние мероприятия начались в Пскове 16 декабря с торжественного открытия главной городской елки. В новогоднюю ночь здесь собрались более двух тысяч горожан.