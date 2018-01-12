Общество

Великолукский приют «Милый» за год смог устроить в семьи 120 собак и 180 кошек

Великолукский приют для бездомных собак и кошек «Милый» подвел итоги года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации приюта, за 2017 год на попечение в приют поступили 170 собак мелких и крупных пород. Из них сотрудники и волонтеры Центра помощи животным «Милый» смогли устроить 120 животных.

Медицинский персонал за уходящий год смог стерилизовать и кастрировать 200 сук и 15 кобелей.

Представители семейства кошачьих чаще чем собаки поступают в приют. За год 234 кошки оказались на попечении в приюте для бездомных животных, из них 180 посчастливилось найти новых хозяев. Благодаря льготной стерилизации 780 котят не оказались на городских улицах.