Общество

170 человек предупреждено об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер

Временные посты по профилактике опасных ситуаций на водоемах и предупреждению рыбаков работали в выходные дни в населенных пунктах Неелово и Солоново Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 13 и 14 января об опасности выхода на лёд было предупреждено 170 человек на 78 единицах техники.

В соответствии с распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД управления МВД России по Псковской области на временных постах, созданных в населенных пунктах Неелово и Солоново. Псковского района. Цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров машин содержание Распоряжения о запрете выхода на лед под роспись.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лед они обязаны. 13 и 14 января об опасности выхода на лёд было предупреждено 170 человек на 78 единицах техники.

Процесс становления льда на водоемах только начинается. Поэтому МЧС призывает граждан воздержаться от выхода на лед.