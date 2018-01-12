Опубликован годовой рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Псковской области

По итогам года служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад подготовила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на портале hh.ru работодателями из Псковской области в 2017 году.
Для сравнения: средний уровень оплаты труда в Псковской области, на основе анализа вакансий, размещенных на hh.ru в 2017 году, составил 30 000 рублей.
Чаще всего компании в прошлом году размещали вакансии для специалистов из сфер «Продажи» (40% от общего числа предложений о работе), «Банки, инвестиции, лизинг» (20%) и «Начало карьеры, студенты» (16%). Лидирующие позиции по количеству вакансий в Псковской области также удерживает профобласть «Производство» (12%). Меньше всего предложений о работе в 2017 году было открыто в сферах «Государственная служба», и «Добыча сырья» - на каждую из этих профобластей пришлось менее 0,4% от общего числа вакансий.
Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий за 2017 год в Псковской области*.
|
Должность
|
Отрасль
|
Размер предлагаемой зарплаты
|
Месяц публикации
|
Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия
|
Сельское хозяйство
|
От 120 000 руб.
|
Апрель
|
Руководитель отдела продаж
|
Производство
|
От 100 000 до 120 000 руб.
|
Октябрь
|
Директор по растениеводству
|
Сельское хозяйство
|
От 100 000 рублей
|
Июнь
|
PHP-программист
|
Информационные технологии
|
От 100 000 рублей
|
Июнь
|
Исполнительный директор
|
Производство
|
От 100 000 руб.
|
Июль
|
Ведущий технолог по переработке мяса
|
Производство
|
От 100 000 руб.
|
Август
|
Delphi разработчик
|
Информационные технологии
|
От 60 000 до 120 000 рублей
|
Январь
|
Врач гинеколог-репродуктолог
|
Медицина
|
До 100 000 руб.
|
Апрель
|
Начальник отдела продаж
|
Торговля
|
От 96 731 до 109 848 руб.
|
Август
|
Главный зоотехник
|
Производство
|
От 80 000 до 100 000 руб.
|
Октябрь
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.
В ходе исследования было проанализировано 8 845 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.