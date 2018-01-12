Общество

Опубликован годовой рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Псковской области

По итогам года служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад подготовила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на портале hh.ru работодателями из Псковской области в 2017 году.

Самой привлекательной вакансией уходящего года стала позиция генерального директора сельскохозяйственного предприятия с зарплатой от 120 000 рублей.

Для сравнения: средний уровень оплаты труда в Псковской области, на основе анализа вакансий, размещенных на hh.ru в 2017 году, составил 30 000 рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в 2017 году было в отраслях «Торговля» (31%) и «Производство» (28%).

Чаще всего компании в прошлом году размещали вакансии для специалистов из сфер «Продажи» (40% от общего числа предложений о работе), «Банки, инвестиции, лизинг» (20%) и «Начало карьеры, студенты» (16%). Лидирующие позиции по количеству вакансий в Псковской области также удерживает профобласть «Производство» (12%). Меньше всего предложений о работе в 2017 году было открыто в сферах «Государственная служба», и «Добыча сырья» - на каждую из этих профобластей пришлось менее 0,4% от общего числа вакансий.

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий за 2017 год в Псковской области*.

Должность Отрасль Размер предлагаемой зарплаты Месяц публикации Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Сельское хозяйство От 120 000 руб. Апрель Руководитель отдел а продаж Производство От 100 000 до 120 000 руб. Октябрь Директор по растени еводству Сельское хозяйство От 100 000 рублей Июнь PHP-программист Информационные технологии От 100 000 рублей Июнь Исполнительный директор Производство От 100 000 руб. Июль Ведущий технолог по переработке мяса Производство От 100 000 руб. Август Delphi разраб о тчик Информационные технологии От 60 000 до 120 000 рублей Январь Врач гинеколог-репродуктолог Медицина До 100 000 руб. Апрель Начальник отде ла п родаж Торговля От 96 731 до 109 848 руб. Август Главный зооте х ник Производство От 80 000 до 100 000 руб. Октябрь

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

В ходе исследования было проанализировано 8 845 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.