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Общество

Опубликован годовой рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Псковской области

15.01.2018 13:36|ПсковКомментариев: 4

По итогам года служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад подготовила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на портале hh.ru работодателями из Псковской области в 2017 году.

Самой привлекательной вакансией уходящего года стала позиция генерального директора сельскохозяйственного предприятия с зарплатой от 120 000 рублей.

Для сравнения: средний уровень оплаты труда в Псковской области, на основе анализа вакансий, размещенных на hh.ru в 2017 году, составил 30 000 рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в 2017 году было в отраслях «Торговля» (31%) и «Производство» (28%).

Чаще всего компании в прошлом году размещали вакансии для специалистов из сфер «Продажи» (40% от общего числа предложений о работе), «Банки, инвестиции, лизинг» (20%) и «Начало карьеры, студенты» (16%). Лидирующие позиции по количеству вакансий в Псковской области также удерживает профобласть «Производство» (12%). Меньше всего предложений о работе в 2017 году было открыто в сферах «Государственная служба», и «Добыча сырья» - на каждую из этих профобластей пришлось менее 0,4% от общего числа вакансий.

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий за 2017 год в Псковской области*.

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой зарплаты

Месяц публикации

Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия

Сельское хозяйство

От 120 000 руб.

Апрель

Руководитель отдела продаж

Производство

От 100 000 до 120 000 руб.

Октябрь

Директор по растениеводству

Сельское хозяйство

От 100 000 рублей

Июнь

PHP-программист 

Информационные технологии

От 100 000 рублей

Июнь

Исполнительный директор

Производство

От 100 000 руб.

Июль

Ведущий технолог по переработке мяса

Производство

От 100 000 руб.

Август

Delphi разработчик

Информационные технологии

От 60 000 до 120 000 рублей

Январь

Врач гинеколог-репродуктолог

Медицина

До 100 000 руб.

Апрель

Начальник отдела продаж

Торговля

От 96 731 до 109 848 руб.

Август

Главный зоотехник

Производство

От 80 000 до 100 000 руб.

Октябрь

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

В ходе исследования было проанализировано 8 845 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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