Общество

Глава Минтруда сообщает о перечислении регионам первых средств на выплаты при рождении первого ребенка

В регионы перечислены первые средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, на которые в этом году смогут рассчитывать более 330 тысяч семей, сообщил министр труда и социального развития России Максим Топилин в понедельник.

«В регионы перечислены средства федерального бюджета на ежемесячные выплаты на первого ребенка», - сказал М.Топилин, чьи слова приводит пресс-служба Минтруда.

Он утончил, что «общий объем средств из федерального бюджета в этом году составит около 21,4 млрд рублей», пишет «Интерфакс».

«По оценкам регионов, в этом году на выплаты смогут претендовать около 336 тысяч семей, в которых с 1 января 2018 года родится первый ребенок», - отметил министр.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что ежемесячная выплата при рождении первого ребенка равна величине регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение.

Смотрите также В клиентских службах Пскова принимают заявления на получение ежемесячной выплаты из средств маткапитала

Согласно федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» для назначения выплаты должны быть соблюдены следующие требования: ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином РФ. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

В соответствии с порядком осуществления ежемесячных выплат семья вправе подать заявление о ее назначении в орган социальной защиты населения по месту жительства, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, рассказали в ведомстве.

В минувшую пятницу М.Топилин сообщил, что Минфин должен до конца недели перечислить деньги на субвенции регионам для начала выплат семьям по рождению первого ребенка.

Министр напомнил, что правительство в конце декабря приняло постановление о выделении средств из федерального бюджета региональным в виде субвенций для того, чтобы субъекты могли начать выплачивать семьям новое пособие по рождению первого ребенка.

Как сообщалось, в конце прошлого года был принят новый пакет государственных мер по поддержке демографии. В него вошла, в частности, новая выплата - по рождению первого ребенка для семей с невысоким средним доходом на одного человека. Право на такую выплату получают семьи, где ребенок родился после 1 января 2018 года включительно.