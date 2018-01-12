Глава Минтруда сообщает о перечислении регионам первых средств на выплаты при рождении первого ребенка

В регионы перечислены первые средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, на которые в этом году смогут рассчитывать более 330 тысяч семей, сообщил министр труда и социального развития России Максим Топилин в понедельник.
«В регионы перечислены средства федерального бюджета на ежемесячные выплаты на первого ребенка», - сказал М.Топилин, чьи слова приводит пресс-служба Минтруда.
Он утончил, что «общий объем средств из федерального бюджета в этом году составит около 21,4 млрд рублей», пишет «Интерфакс».
«По оценкам регионов, в этом году на выплаты смогут претендовать около 336 тысяч семей, в которых с 1 января 2018 года родится первый ребенок», - отметил министр.
В пресс-службе Минтруда напомнили, что ежемесячная выплата при рождении первого ребенка равна величине регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение.
Согласно федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» для назначения выплаты должны быть соблюдены следующие требования: ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином РФ. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
В соответствии с порядком осуществления ежемесячных выплат семья вправе подать заявление о ее назначении в орган социальной защиты населения по месту жительства, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, рассказали в ведомстве.
В минувшую пятницу М.Топилин сообщил, что Минфин должен до конца недели перечислить деньги на субвенции регионам для начала выплат семьям по рождению первого ребенка.
Министр напомнил, что правительство в конце декабря приняло постановление о выделении средств из федерального бюджета региональным в виде субвенций для того, чтобы субъекты могли начать выплачивать семьям новое пособие по рождению первого ребенка.
Как сообщалось, в конце прошлого года был принят новый пакет государственных мер по поддержке демографии. В него вошла, в частности, новая выплата - по рождению первого ребенка для семей с невысоким средним доходом на одного человека. Право на такую выплату получают семьи, где ребенок родился после 1 января 2018 года включительно.