Общество

Жителям Псковской области напоминают правила безопасного пользования газовыми приборами

В связи с наступившим похолоданием газовики напоминают псковичам правила безопасного пользования газовыми приборами.

Правила использования газа

Газ на кухне для многих - обычное дело. Мы настолько привыкли к этому благу цивилизации, что не задумываемся о том, к каким трагическим последствиям может привести халатное обращение с газовым оборудованием. Закрытые шиберы, обратная тяга, закрытые форточки во время работы газовых приборов, самовольная замена газовых приборов, допуск к их ремонту «мастеров с улицы» - все это приводит к печальным последствиям.

Что же нужно делать, чтобы обезопасить себя и своих близких?

Пройти инструктаж по правилам безопасного использования газа в быту в газораспределительной организации по месту жительства. Здесь вам не только расскажут, но и продемонстрируют, как правильно разжигать плиту, котел, колонку. Познакомят со всеми правилами безопасного использования газа в быту. Инструктаж должен пройти каждый проживающий в доме: будь то собственник или квартиросъемщик.

Строго соблюдать элементарные правила безопасного использования газа:

- перед включением газового оборудования необходимо открыть форточки;

- нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами;

- нельзя спать в помещениях, где работает газовое оборудование;

- нельзя обогревать помещение с помощью газовых плит.

Еще одно правило - необходимо постоянно проверять тягу в дымоходе. А при появлении запаха газа следует незамедлительно перекрыть подачу топлива и вызвать аварийную службу по телефону 04.

Содержать газовое оборудование в надлежащем техническом состоянии. Для этого необходимо заключить договор о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) и аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированной организацией. Наличие этого договора у абонента не только залог безопасности, но и требование законодательства (Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549). В случае отсутствия договора о ТО ВДГО и ВКГО газоснабжение жилого дома (квартиры) может быть приостановлено. Согласно договору специалистами газораспределительной организации выполняется целый комплекс работ. Он включает в себя: проверку наличия тяги в дымоходе и вентканале, плавности вращения кранов, их разборку, очистку, смазку (при необходимости). Специалист также проверяет все соединения на предмет их герметичности, а при обнаружении утечки газа немедленно ее устраняет. При необходимости прочищает горелки от сажи и других загрязнений, регулирует горение газа на всех режимах работы, проверяет работоспособность автоматики безопасности и делает запись в абонентской книжке.

Чтобы заключить договор о техническом обслуживании необходимо обратиться в специализированную организацию или ее подразделение по месту жительства. При себе иметь: паспорт, свидетельство о праве на собственность и абонентскую книжку.

Правила пользования газовым оборудованием

Газовая плита

• Перед включением газовой плиты откройте форточку.

• Не оставляйте работающую варочную плиту без присмотра.

• Содержите газовую плиту в чистоте.

• Не пользуйтесь вытяжкой, если форточка закрыта и в помещении работает прибор, присоединенный к дымоходу (газовая колонка, котел).

Газовая колонка

• Перед включением колонки откройте форточку и проверьте тягу в дымоходе.

• Не пользуйтесь колонкой с неисправной автоматикой безопасности.

• Не оставляйте на длительное время горящими запальники.

• Не разрешайте пользоваться колонкой и другими газовыми приборами детям и лицам в нетрезвом состоянии.

• После розжига колонки снова убедитесь в наличии тяги в дымоходе.

Газовый котел, печь

• Форточка во время работы котла (печи) должна быть открытой.

• Перед розжигом котла не забудьте открыть шибер-заслонку дымохода.

• Проверяйте тягу в дымоходе перед розжигом отопительных приборов и во время их работы.

• Следите за состоянием дымохода: разрушение кладки, попадание в него посторонних предметов могут стать причинами нарушения тяги и скопления в помещении угарного газа. Неблагоприятные погодные условия, обмерзание оголовок дымохода также могут привести к нарушению тяги.

• Подготовьте газовое оборудование к работе в зимний период: проверьте состояние дымоходов и вентиляционных каналов; окрасьте и закрепите газопроводы; загерметизируйте вводы всех коммуникаций через фундаменты зданий во избежание проникновения газа в случае повреждения подземных газопроводов. Для устранения неисправностей вызовите слесаря газораспределительной организации.