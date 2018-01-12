Жителям Псковской области напоминают правила безопасного пользования газовыми приборами

В связи с наступившим похолоданием газовики напоминают псковичам правила безопасного пользования газовыми приборами.
Правила использования газа
Что же нужно делать, чтобы обезопасить себя и своих близких?
Пройти инструктаж по правилам безопасного использования газа в быту в газораспределительной организации по месту жительства. Здесь вам не только расскажут, но и продемонстрируют, как правильно разжигать плиту, котел, колонку. Познакомят со всеми правилами безопасного использования газа в быту. Инструктаж должен пройти каждый проживающий в доме: будь то собственник или квартиросъемщик.
Строго соблюдать элементарные правила безопасного использования газа:
- перед включением газового оборудования необходимо открыть форточки;
- нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами;
- нельзя спать в помещениях, где работает газовое оборудование;
- нельзя обогревать помещение с помощью газовых плит.
Еще одно правило - необходимо постоянно проверять тягу в дымоходе. А при появлении запаха газа следует незамедлительно перекрыть подачу топлива и вызвать аварийную службу по телефону 04.
Содержать газовое оборудование в надлежащем техническом состоянии. Для этого необходимо заключить договор о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) и аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированной организацией. Наличие этого договора у абонента не только залог безопасности, но и требование законодательства (Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549). В случае отсутствия договора о ТО ВДГО и ВКГО газоснабжение жилого дома (квартиры) может быть приостановлено. Согласно договору специалистами газораспределительной организации выполняется целый комплекс работ. Он включает в себя: проверку наличия тяги в дымоходе и вентканале, плавности вращения кранов, их разборку, очистку, смазку (при необходимости). Специалист также проверяет все соединения на предмет их герметичности, а при обнаружении утечки газа немедленно ее устраняет. При необходимости прочищает горелки от сажи и других загрязнений, регулирует горение газа на всех режимах работы, проверяет работоспособность автоматики безопасности и делает запись в абонентской книжке.
Чтобы заключить договор о техническом обслуживании необходимо обратиться в специализированную организацию или ее подразделение по месту жительства. При себе иметь: паспорт, свидетельство о праве на собственность и абонентскую книжку.
Правила пользования газовым оборудованием
Газовая плита
• Перед включением газовой плиты откройте форточку.
• Не оставляйте работающую варочную плиту без присмотра.
• Содержите газовую плиту в чистоте.
• Не пользуйтесь вытяжкой, если форточка закрыта и в помещении работает прибор, присоединенный к дымоходу (газовая колонка, котел).
Газовая колонка
• Перед включением колонки откройте форточку и проверьте тягу в дымоходе.
• Не пользуйтесь колонкой с неисправной автоматикой безопасности.
• Не оставляйте на длительное время горящими запальники.
• Не разрешайте пользоваться колонкой и другими газовыми приборами детям и лицам в нетрезвом состоянии.
• После розжига колонки снова убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
Газовый котел, печь
• Форточка во время работы котла (печи) должна быть открытой.
• Перед розжигом котла не забудьте открыть шибер-заслонку дымохода.
• Проверяйте тягу в дымоходе перед розжигом отопительных приборов и во время их работы.
• Следите за состоянием дымохода: разрушение кладки, попадание в него посторонних предметов могут стать причинами нарушения тяги и скопления в помещении угарного газа. Неблагоприятные погодные условия, обмерзание оголовок дымохода также могут привести к нарушению тяги.
• Подготовьте газовое оборудование к работе в зимний период: проверьте состояние дымоходов и вентиляционных каналов; окрасьте и закрепите газопроводы; загерметизируйте вводы всех коммуникаций через фундаменты зданий во избежание проникновения газа в случае повреждения подземных газопроводов. Для устранения неисправностей вызовите слесаря газораспределительной организации.