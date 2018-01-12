Общество

Полигон в Порховском районе будет законсервирован через 2-3 года, рассчитывает вице-губернатор Кузнецов

Полигон в Порховском районе будет законсервирован через 2-3 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе встречи с жителями Порховского района сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов.

На встречу собралось большое количество местных жителей, которые отрицательно высказываются относительно вывоза мусора из Пскова на порховский полигон. Глава района Виктор Степанов сообщил, что на сегодняшний день полигон в Порховском районе передан в аренду и соответствует всем требованиям.

Вице-губернатор Александр Кузнецов рассказал, что с 1 января произошли серьезные изменения в вопросе обращения с ТБО, в северной части работает 6 полигонов (7-й под вопросом). Он подчеркнул, что полигон не является порховским, просто находится на территории района.

«Я, как и вы, хотел бы, чтобы этот полигон был закрыт. Полигон имеет срок заполнения и эксплуатации 15-20 лет», - отметил Александр Кузнецов. По его расчетам, при вывозе мусора из Пскова полигон можно заполнить и законсервировать за 2-3 года.

Местные жители поинтересовались, какой объем мусора из Пскова поступает в Порховский район. По словам арендатора, в сутки из Пскова поступает 100 тонн ТБО. Данная цифра вызвала у присутствующих возмущение. Часть порховичей высказала мнение о том, что за 2-3 года полигон будет переполнен, но новый полигон будет построен вряд ли. «Пскову не хватило и 9 лет, чтобы решить вопрос со свалкой», - отметил один из порховичей. Также местные жители рассказали о несоответствиях нормативам и техническим требованиям существующего полигона.