Общество

Меры безопасности могут усилить в российских школах из-за поножовщины в Перми

Детальное расследование будет проведено по инциденту в пермской школ. По его результатам могут быть приняты решения об усилении мер безопасности в школах. Об этом сообщила журналистам в понедельник вице- премьер РФ Ольга Голодец, передает ТАСС.

«Сейчас сложно комментировать сложившуюся ситуацию, сейчас все усилия направлены на то, чтобы сохранить жизни и здоровье тем, кто пострадал. Конечно, будет полный разбор этого случая, здесь нужна очень серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве. Мы детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и их обсудим со всем гражданским сообществом», - сказала Голодец, отвечая на вопрос о возможности усиления мер безопасности в школах после трагедии в Перми.

Вице-премьер также сообщила, что для разбора трагедии в пермской школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования РФ Ольгой Васильевой

«Сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации», - сказала Голодец.

Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия, которую пытались предотвратить находящиеся там педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу были нанесены ножевые ранения. По данным местных властей, пострадали 15 человек.

Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, причиной инцидента мог стать конфликт в соцсети. «Версия рассматривается, что молодые люди поссорились между собой и начали драться, ввалились в класс к четвероклассникам, где и произошла поножовщина. Сейчас проверяются все версии, в том числе и о том, что конфликт произошел в соцсетях», - сказал собеседник агентства.