Общество

Следом за мной из Пскова не идут мусоровозы - Александр Кузнецов порховичам

«Следом за мной из Пскова не идут мусоровозы», - заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на встрече с жителями Порховского района, которые выступают против вывоза мусора из Пскова на местный полигон.

Порховичи резко высказались относительно решения по приему мусора из областного центра и поинтересовались, кто его принимал. По словам главы района Виктора Степанова, данный вопрос не регламентируется, такие решения принимаются арендатором.

Учитель географии высказала мнение о том, что обещания областных властей о закрытии свалки через 2,5 года не будут выполнены, так как вопрос с псковским полигоном не решался с 2005 года. Еще один местный житель предположил, что вопрос о свозе мусора из Пскова под Порхов был решен без ведома местных жителей давно. В подтверждение своего предположения он отметил, что при въезде в Порхов появилась новая табличка, дальше от полигона, «чтобы таким образом отодвинуть свалку от города».

Вице-губернатор Александр Кузнецов заверил, что экологического урона Порховскому району никто приносить не собирается. «Я привез мусор и начал сваливать его на площадь? Я приехал сюда, к полному залу, чтобы разобраться в ситуации. Следом за мной из Пскова не идут мусоровозы», - обратился он к порховичам.