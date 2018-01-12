Общество

Устроить референдум и дежурить у поворота на мусорный полигон пообещали порховичи

«Мы пойдем до конца!» - заявила жительница Порховского района, бывший депутат районного собрания в ходе встречи с вице-губернатором Псковской области Александром Кузнецовым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Вопрос по судьбе порховского полигона вызвал бурное обсуждение.

Женщина, представившаяся бывшим депутатом районного собрания, пообещала собрать референдум, на котором местные жители решат, принимать ли мусор на порховский полигон из областного центра.

«И еще мы будем дежурить физически на повороте, хоть будете давить, чтобы прекратили свозить мусор и днем, и ночью многотысячными тоннами. Мы пойдем до конца!» - сказала она.

Вице-губернатор Александр Кузнецов ответил: «Мы пойдем до конца вместе». Аналогичная встреча с жителями района назначена на следующий понедельник на 14.00.