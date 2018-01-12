Общество

По решению врио губернатора отделение ранней помощи «Лим-по-по» получит средства на ремонт помещений

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отделению ранней помощи детям с особенностями развития «Лим-по-по» будут выделены средства на ремонт помещений для специалистов дистанционного сопровождения родителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, такое решение он принял в понедельник, 15 января, в ходе посещения учреждения.

Одно из направлений работы отделения - консультирование семей по вопросам развития ребенка с особенностями развития и оказание психологической помощи родителям таких детей. Сейчас специалисты этого отделения работают в другом здании, но условия далеки от идеальных. «То помещение имеет много предписаний от различных структур, некоторые из них выполнить просто невозможно. Поэтому мы приняли решение перевести их сюда, но для этого здесь нужно сделать ремонт», - сказал Михаилу Ведерникову руководитель отделения Владимир Новосядло.

На вопрос врио губернатора о необходимой сумме денежных средств, он ответил: «1,5 миллиона рублей».

«Подготовьте обращение на мое имя. Поможем», - сказал Михаил Ведерников.

В отделении ранней помощи «Лим-по-по» наблюдаются и проходят лечение около 150 детей от рождения до трех лет, которые имеют отставание в развитии и нарушения различного происхождения. Для них предусмотрены индивидуальные и групповые занятия со специальным педагогом, есть кабинеты лечебной гимнастики и массажа. Это одно из подразделений Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, который также посетил сегодня врио губернатора.

В 1993 году Центр начал работу с детьми школьного возраста, которые ранее считались необучаемыми. За 25 лет удалось создать цепочку сопровождения людей с особенностями развития от рождения до конца жизни. Здесь воспитанники учатся самостоятельности, получают трудовые навыки, чтобы не быть иждивенцами, а активными гражданами наравне со всеми. Сегодня различные социальные и образовательные услуги в ЦЛП получают почти 700 человек.

«У вас собственная программа работы с особенными детьми?» - спросил врио губернатора Михаил Ведерников у директора учреждения Андрея Царева. Он ответил, что ребята обучаются по адаптированной образовательной программе дошкольного образования, которая объединяет в себе лучший опыт российских и зарубежных специалистов в области коррекционной педагогики. В прошлом году Центр лечебной педагогики стал федеральной стажировочной площадкой для специалистов из других субъектов РФ.

В ходе визита Михаил Ведерников прошел также по всем десяти отделениям Производственно-интеграционных мастерских, где трудятся выпускники ЦЛП.

«Качество продукции очень высокое. Впечатляет!» - сказал по итогам посещения Михаил Ведерников.

Руководитель региона также спросил директора Интеграционных мастерских Вячеслава Сукманова какая дополнительная помощь требуется учреждению. Он рассказал о желании построить спортивную площадку для маломобильных граждан, которая будет доступная для всех желающих. По его словам, примерная стоимость спортгородка 5 млн рублей, но таких средств у учреждения нет. Половину суммы готовы выделить давние партнеры из «Инициативы Псков», но даже этого недостаточно. «Готовьте заявку», - отреагировал врио губернатора Михаил Ведерников и дал поручение начальнику главного управления социальной защиты населения Псковской области Армену Мнацаканяну проработать вопрос.