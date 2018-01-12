Турчак предложил предварительно обсуждать резонансные проекты на площадке «Единой России»

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает, что все потенциально резонансные инициативы законодателей должны проходить предварительное обсуждение на партийной площадке.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, Турчак напомнил, что проект поправок в закон «Об охоте и охотничьих угодиях...» (о запрете контактной притравки животных) вызвал дискуссии и разногласия среди законодателей, а также неоднозначную реакцию общества.
«Убежден, что подобные, потенциально резонансные инициативы прежде чем стать предметом общественного обсуждения, а уж тем более законодательной инициативой, должны предварительно обсуждаться на партийной площадке. Тем более, что комиссии и проекты, существующие в рамках Президиума Генсовета Партии, предоставляют много таких возможностей», – сказал он.
Секретарь Генсовета также отметил, что согласительная комиссия по данному законопроекту преступит к работе в ближайшее время, и это станет, по его словам, важным прецедентом и хорошим опытом по выработке общих подходов к резонансным темам.