Общество

В год 100-летия РККА Михаил Ведерников предлагает провести в Псковской области форум блогеров и форум добровольцев

В год 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предлагает провести в регионе форум блогеров и форум добровольцев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной Армии в Псковской области.

Открывая совещание, он напомнил, что добровольческие отряды формировались именно на территории Псковской области. В связи с тем, что президент Владимир Путин объявил 2018-й годом волонтерства и добровольчеств, Михаил Ведерников считает целесообразным рассмотреть возможность проведения в регионе форума добровольцев межрегионального или даже всероссийского масштаба.

Кроме того, глава региона предлагает вывести на областной уровень торжественные мероприятия, посвященные подвигу Александра Матросова. В связи с тем, что в этом году этому событию исполняется 75 лет, врио губернатора предлагает привлечь к нему федеральные СМИ и блогеров. Например, организовать на территории Псковской области форум блогеров или блогтур, посвященный подвигу Александру Матросову.

Далее с историей вопроса участников оргкомитета ознакомил начальник областного управления образования Александр Седунов.