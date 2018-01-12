Общество

Шефство над памятным знаком на месте боев Красной Армии в Черехе предлагается взять учащимся 16-й школы

Шефство над памятным знаком на месте боев Красной Армии в Черехе предлагается взять учащимся 16-й школы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной Армии в Псковской области сообщил начальник государственного управления образования Александр Седунов.

Он ознакомил участников оргкомитета с историей вопроса, рассказал о формировании на территории региона добровольческих отрядов и его заслугах.

Шефство над памятным знаком, установленном на месте боев Красной Армии в Черехе в 60-х годах, он предлагает взять на себя учащимся 16-й школы.