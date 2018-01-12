Общество

Михаил Ведерников призвал не политизировать юбилей образования Рабоче-крестьянской Красной Армии

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал не политизировать юбилей образования Рабоче-крестьянской Красной Армии. Об этом он заявил на первом заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной Армии в Псковской области.

Начальник управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский отметил, что проект плана праздничных мероприятий «пока сырой», поэтому предложил до 17 января подать предложения по проведению торжеств всем заинтересованным органам и общественным организациям, чтобы до конца недели завершить разработку плана.

Михаил Ведерников в свою очередь предложил не политизировать это мероприятие и объединиться всем партиям и общественным организациям при подготовке торжеств.

На 23 января назначено следующее заседание оргкомитета.