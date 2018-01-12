Общество

В Псковской области обсуждали, как минимизировать «бытовую» коррупцию

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе состоялось в понедельник, 15 января, в администрации Псковской области. Его провел временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Участники совещания проанализировали практику применения законодательства в связи с совершением коррупционных правонарушений на территории Псковской области и обсудили организацию работы по рассмотрению обращений граждан, содержащих сведения коррупционной направленности, в том числе поступивших на «телефон доверия» администрации области.

В ходе обсуждения вопроса минимизации «бытовой» коррупции в органах местного самоуправления, учреждениях и предприятиях, подведомственных органам исполнительной власти, члены комиссии договорились принять дополнительные меры, направленные на повышение информационного обеспечения антикоррупционной деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления, а также продолжить работу по созданию условий открытости власти для контроля и предложений со стороны граждан.

Кроме того, по решению комиссии государственный комитет по строительному и жилищному надзору совместно с УМВД России по Псковской области будет проводить регулярные проверки деятельности управляющих компаний по реализации антикоррупционной политики с целью противодействия правонарушений в жилищно-коммунальной сфере.