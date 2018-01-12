Общество

В день образования Следственного комитета РФ в следственном управлении по Псковской области прошло торжественное собрание

В следственном управлении СК России по Псковской области под председательством и.о.руководителя следственного управления Андрея Токарева состоялось торжественное собрание, посвященное 7-ой годовщине образования Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления.

Открывая мероприятие, Андрей Токарев передал личному составу поздравление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководителя следственного управления Олега Тушмалова и пожелал личному составу благополучия, выдержки, оптимизма и новых успехов во благо России.

После этого отличившимся сотрудникам были вручены награды Следственного комитета. В частности, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм объявлена благодарность водителю автомобиля Псковского межрайонного следственного отдела Владимиру Бестужеву, который 14 июня 2017 года, выехав на место происшествия в составе следственно-оперативной группы, нашел в печорском лесу сбежавшую из дома малолетнюю петербурженку.

Кроме того, в этот день следователи почтили память погибших товарищей: Александра Неробеева и Александра Трухалева и возложив цветы на их могилы.