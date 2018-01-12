Общество

3 незаконных орудия лова и 2 транспортных средства изъяли инспектора рыбоохраны у браконьеров в Псковской области

Только одно административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов выявлено в Псковской области за минувшую неделю. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Наложено штрафов на сумму 26 тыс. рублей, изъято 8 кг водных биоресурсов, 3 незаконных орудия лова и 2 транспортных средства.

Всего на территории Северо-Западного федерального округа госинспекторами рыбоохраны за отчетный период выявлено 28 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму 369 150 рублей.