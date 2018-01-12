Общество

Главврач Псковской городской поликлиники, член регионального штаба ОНФ Галина Неваленная стала доверенным лицом Путина

Член регионального штаба ОНФ в Псковской области, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная стала доверенным лицом кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

В общей сложности список доверенных лиц Путина, опубликованный ЦИК РФ, включает 259 персон, в их числе активисты и эксперты ОНФ. Среди них представители сферы здравоохранения, культуры, образования и многие другие.

«ОНФ, начиная с 2012 года, работал с доверенными лицами Владимира Путина. Они принимали активное участие в деятельности рабочих групп Народного фронта, в наших круглых столах, форумах и других мероприятиях. Теперь список доверенных лиц обновился, туда вошли в том числе многие наши активисты – и известные на всю страну лица, и обычные жители регионов, учителя, врачи, работники культуры. Те, кто все эти годы был в повестке президента и контролировал выполнение его указов. Думаю, они могут стать сопредседателями региональных избирательных штабов Путина. Тем более, что выбранная схема их организации в регионах схожа с организацией штабов Народного фронта, которая за эти годы доказала свою состоятельность и эффективность», – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

На первом этапе регистрации в ЦИК в список доверенных лиц Владимира Путина вошли более 60 представителей Народного фронта, среди которых член регионального штаба ОНФ в Псковской области, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.