Общество

Росгвардия проверит деятельность охранных фирм, обслуживающих российские школы, после происшествия в Перми

Росгвардия проверит в России деятельность охранных фирм, обслуживающих образовательные учреждения, после происшествия в Пермской школе, сообщили «Интерфаксу» в ведомственном департаменте по взаимодействию со СМИ.

«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», - сообщили в департаменте.

«Кроме того, должностные лица Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях», - добавили в департаменте.

Ранее в Рогсвардии сообщили о проведении проверки охранной фирмы, обеспечивавшей безопасность пермской школы, где произошла поножовщина.

Утром 15 января в школе N127 Мотовилихинского района Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы. По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники. По другой версии, нападение на младших школьников было спланировано.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Подозреваемые задержаны.