Вокалистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в 46 лет

В возрасте 46 лет скончалась вокалистка известной ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом сообщает «Коммерсант» телерадиокомпания Ирландии RTE.
Перед смертью певица находилась в Лондоне для студийной записи. Причина смерти пока не называется.
Напомним, в 1989 году в Лимерике братья Майк (бас-гитара) и Ноэл (гитара) Хоганы, Фергал Лоулер (ударные) и Ниалл Куинн (вокал) создали музыкальную группу The Cranberry Saw Us. После прихода в группу солистки Долорес О’Риордан название было изменено на The Cranberries.
28 апреля 2017 года на лейбле BMG вышел новый альбом группы Something Else.