Общество

Минтруд рекомендовал регионам простимулировать рождаемость

Министерство труда и социальной защиты России рекомендовало властям регионов принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным. Соответствующее письмо, копии которого ведомство направило губернаторам, есть в распоряжении «Известий».

Согласно проекту методических рекомендаций, Минтруд предлагает ввести дополнительные выплаты для матерей, принять меры по улучшению жилищных условий и по созданию 12-часовых детских садов. В письме отмечается, что такая поддержка «должна носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты», а также касаться всех семей, независимо от доходов.

Плановые показатели «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» власти субъектов РФ должны определить до 2020 года. После внесения всех предложений и рекомендаций документ Минтруда будет отправлен на утверждение в правительство.