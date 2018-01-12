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Общество

Минтруд рекомендовал регионам простимулировать рождаемость

16.01.2018 08:08|ПсковКомментариев: 0

Министерство труда и социальной защиты России рекомендовало властям регионов принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным. Соответствующее письмо, копии которого ведомство направило губернаторам, есть в распоряжении «Известий».

 Согласно проекту методических рекомендаций, Минтруд предлагает ввести дополнительные выплаты для матерей, принять меры по улучшению жилищных условий и по созданию 12-часовых детских садов. В письме отмечается, что такая поддержка «должна носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты», а также касаться всех семей, независимо от доходов.

Плановые показатели «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» власти субъектов РФ должны определить до 2020 года. После внесения всех предложений и рекомендаций документ Минтруда будет отправлен на утверждение в правительство.

Источник: Псковская Лента Новостей
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