Общество

Росстандарт намерен утвердить новый ГОСТ для водки к 2019 году

Росстандарт намерен утвердить новые требования для производства водки. Алкогольный напиток планируется выпускать по новому стандарту с высочайшими показателями в рамках специального ГОСТа, который вступит в силу с января 2019 года.

Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, в частности, речь идет о ГОСТе «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». В службе подчеркнули, что в настоящее время ГОСТ не утвержден, это его рабочее название.

«В их названии фигурирует словосочетание «российское качество». Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. В основном это касается повышенных физико-химических показателей», - отметили в Росстандарте.

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Как пояснили в Росстандарте, производители смогут указывать в названии алкогольного напитка фразу «классическая водка» даже в том случае, если ее не будут изготавливать по новому ГОСТу. При изготовлении напитка по новому стандарту на этикетке будет указываться, что водка соответствует требованиям ГОСТа «Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия».

По мнению главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, новый ГОСТ поможет закрепить статус России как родины классического крепкого спиртного напитка.