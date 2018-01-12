Общество

Госдума рассмотрит закон о штрафах за фальшивые билеты на матчи ЧМ-2018

В Госдуме рассмотрят законопроект об административном наказании за реализацию фальшивых билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, пишут «Известия».

Согласно документу, компаниям-нарушителям будет грозить штраф от 1 млн до 1,5 млн рублей, а гражданам - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

В рамках подготовки мундиаля Россия гарантировала Международной федерации футбола (ФИФА) введение законодательного запрета на перепродажу билетов. Соответственно, во время первого и второго этапа реализации, их можно купить только на официальном сайте организации.

В обществе защиты прав потребителей в сфере спорта «Объединение спортивных болельщиков» поддерживают идею об административном наказании.

При этом основатель организации Всеволод Алексеев опасается, что под статью могут попасть обычные граждане, купившие билет, но которые не успели получить паспорт болельщика.

«Для возврата средств на сайте сложная и длительная процедура. Получается, что человек с билетом не сможет попасть на матч, и не попытается ли он продать его, вопрос», – заявил Алексеев «Известиям».

Ранее в МВД пояснили, что вводить уголовную ответственность для спекулянтов и продавцов фальшивых билетов нецелесообразно, так как ее можно применять в рамках действующих статей УК РФ «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство».