Общество

«Как по подиуму» ходят теперь жители Рижского проезда благодаря великолукскому депутату

Жители Рижского проезда обратились к своему депутату, генеральному директору ЗАО «ЗЭТО» Денису Мунштукову с проблемой, которая давно волновала людей, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На этой улице и в целом в данном микрорайоне расположено много домов частного сектора, есть и многоэтажки, а вот пешеходная дорожка вдоль них оставляла желать лучшего.

«Школьники, взрослые и пожилые люди с тросточками многие годы ходили через проточный ручей по кладкам, по грязи, часто поскальзывались, падали, а уж обувь отмывать надо было после каждой прогулки, - рассказала жительница одного из домов, соцработник Тамара Калинина. - Поэтому мы все решили обратиться к нашему депутату Денису Валерьевичу Мунштукову с просьбой помочь в решении этого вопроса».

Как отмечает Тамара Калинина, Денис Мунштуков отнесся к проблеме внимательно. И еще до Нового года на Рижском появился новый пешеходный мост протяженностью 37 метров с широкими устойчивыми ступеньками, с железными перилами.

«Ходим теперь как по подиуму, - шутит Тамара Калинина. - Конечно, все очень довольны! И нашему депутату за такую помощь мы низко кланяемся и сердечно благодарим. Денис Валерьевич – человек дела, надежный, слов на ветер не бросает. Ему можно доверять!»

В знак признательности от всех жителей Рижского проезда Тамара Калинина вручила Денису Мунштукову благодарственное письмо. «За выполнение наказов избирателей, надежность и исполнительность», - говорится в нем.

В свою очередь, Денис Мунштуков отметил, что на этом благоустройство улицы Рижской не закончится: в планах на будущее есть также обустройство тротуара на том отрезке, где его сейчас не существует. Все работы будут проводиться в таком же тесном контакте с жителями, которые уверены в своем депутате и знают, что ему действительно можно доверять.