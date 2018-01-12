Общество

Александр Котов поддержал позицию Андрея Турчака о необходимости предварительного обсуждения резонансных проектов на партийной площадке

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания Александр Котов согласился с позицией секретаря Генсовета партии Андрея Турчака о том, что законодательные инициативы, вызывающие большой общественный резонанс, нужно предварительно обсуждать на дискуссионных площадках. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, накануне Андрей Турчак считает, что все потенциально резонансные инициативы законодателей должны проходить предварительное обсуждение на партийной площадке. При этом он напомнил, что проект поправок в закон «Об охоте и охотничьих угодиях...» (о запрете контактной притравки животных) вызвал дискуссии и разногласия среди законодателей, а также неоднозначную реакцию общества. «Убежден, что подобные, потенциально резонансные инициативы прежде чем стать предметом общественного обсуждения, а уж тем более законодательной инициативой, должны предварительно обсуждаться на партийной площадке. Тем более, что комиссии и проекты, существующие в рамках президиума Генсовета партии, предоставляют много таких возможностей», – сказал он. Секретарь Генсовета также отметил, что согласительная комиссия по данному законопроекту приступит к работе в ближайшее время, и это станет, по его словам, важным прецедентом и хорошим опытом по выработке общих подходов к резонансным темам.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов согласился с тем, что законодательные инициативы, которые вызывают большой общественный резонанс, требуют предварительного обсуждения на дискуссионных площадках. «Это могут быть и круглые столы, и обсуждения с общественными организациями, и наша партийная площадка, - уточнил Котов. - Мы, депутатская фракция «Единой России» в Псковском областном Собрании, понимаем, что перед принятием законопроектов нужно выяснить мнение людей, поэтому рассматриваем их на заседании фракции, приглашаем заинтересованные стороны и учитываем озвученные замечания и предложения».

Что касается конкретного законопроекта о запрете контактной притравки животных, то секретарь регионального отделения партии отметил: «Я все-таки считаю, что следовало бы узнать позицию профессиональных охотников. Это сфера деятельности, которая касается большого количества людей - много тех, кто увлекается охотой, кто занимается разведением охотничьих собак, и не учитывать их интересы нельзя. Это очень правильная инициатива - выслушать мнение всех сторон и только после этого принять решение».