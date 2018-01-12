Общество

Психологи выяснили, когда лучше убирать новогодние елки

Психологи советуют убирать новогодние елки в первый рабочий день после праздников, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что взрослым это поможет лучше настроиться на рабочий лад, а детям - войти в ритм после школьных каникул.

Также хорошим вариантом считается, по традиции, привитой с детства, убирать елку сразу после Старого Нового года.

Ранее сообщалось, в Пскове приступили к демонтажу новогоднего убранства. Начинается демонтаж центральной городской елки и растяжек на Ольгинском мосту. Чтобы полностью разобрать елку, подрядчику потребуется 3-4 дня.

С 20 января по 25 января поэтапно будут убраны новогодние украшения с Октябрьского проспекта, улиц Некрасова, Я. Фабрициуса, Юбилейной. С 26 января приступят к снятию консолей на Рижском проспекте. До 29 января будут разобраны светодиодные конструкции в Детском парке и светящийся куб на улице Пушкина.